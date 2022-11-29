九合一選舉被視為是2024總統大選前哨戰，開票結果揭曉後，民進黨慘敗，不僅北北基全輸，傾全黨之力強攻的桃園市、新竹市也丟掉，不過其中代表國民黨挑戰台南市長的謝龍介，雖然沒能成功當選，但僅輸尋求連任的台南市長黃偉哲4萬多票，已跌破所有人眼鏡。對此，前立委沈富雄今（29）日就表示，「國民黨應該要給謝龍介交代」，引發討論。

沈富雄今日在網路節目《少康戰情室》中表示，對於這次九合一選舉的選情，「台南」和「屏東」要一起看。沈富雄坦言，「綠營的鐵板一塊有鬆動的現象，國民黨對謝龍介這樣的賣力黨員，願意在綠得出汁縣市一再苦幹不斷的話，黨中央應該要給他交代」。而在此次選舉中狂電民進黨，順利連任的台北市議員徐巧芯，也在28日和謝龍介通話時爆哭狂喊「謝謝你」，這也讓剛接起電話的謝龍介有點愣住，並說「沒有啦，你們都來幫很多忙了！」

對於徐巧芯哭，沈富雄認為徐巧芯哭成這樣，真的是性情中人。沈富雄最後也提及，當時徐巧芯換上學生服在謝龍介舉辦的募款餐會中跳舞，最後應該和大家講，「請支持讓謝龍介當選，當選之後回來再跳給你們看」，說不定這樣就會有效。