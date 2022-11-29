九合一選舉民進黨慘敗，綠委高嘉瑜開第一槍歸咎敗選原因是因為「側翼網軍選前到處出征」，民進黨台北市議員王世堅猛力開砲。對此，被稱最大親綠側翼粉專的「只是堵藍」不忍了，怒嗆「干林良民進黨」，並呼籲「12月嘉義市長補選，全部義勇軍都別幫忙」、「林北就看你們正規軍有多厲害可以力挽狂瀾」。而粉專「政客爽」則酸，是不是綠營最大尾網軍不知道，如果以造謠能力的話，被日本NHK認證過確實難波萬。

親綠粉專「只是堵藍」擁有超過21萬粉絲追蹤，今(29日)發文開砲民進黨：「要不是你踏馬的民進黨正規軍廢到笑、在網路跟坨屎一樣」、「需要林北這些義勇軍出來戰？」，還怒指選後「支持你們的網路鄉民，全部被你們tmd地圖砲打成戰犯」。

只是堵藍更指出一堆綠營立委民代「空有一堆資源媒體可以用，卻不出來澄清」，最後才怪義勇軍「亂出征」，痛罵「你tmd才是戰犯！你全家都是戰犯！」，最後更撂話「12月嘉義市長補選（註，實則為延後投票，並非補選）全部義勇軍都別幫忙！」、「林北就看你們正規軍有多厲害可以力挽狂瀾」。

「目前綠營內戰升華到只是堵藍爆操正規軍。」政客爽則反酸：其實不用把自己講的這麼重要，你不幫忙民進黨還是會大敗，好像你幫了就會贏一樣。是不是綠營最大尾網軍不知道，如果以造謠能力的話，確實難波萬(第一名)，畢竟都被日本NHK認證。

根據《新頭殼》報導指出，在日本《NHK特集》2020年4月5日播出的專題節目中，以「DIGITAL vs REAL」（數位VS真實）為題播出，探討假訊息對於民眾的影響，報導提到2019年12月22日，仍在參選總統的高雄市長韓國瑜出席寶寶爬行賽活動，在現場抱起1名嬰兒合照，還幾度低頭親吻寶寶的頭一事，當時有人在臉書上宣稱，該名嬰兒的母親對此非常生氣，因為事前完全沒被告知，此訊息被臉書粉專「只是堵藍」大力分享，事後韓國瑜競選辦公室對此澄清，指出嬰兒是媽媽親自抱給韓國瑜合照，孩子的父母也不認識該名網友，臉書留言完全是憑空虛構的汙衊、詆毀，《NHK》在此範例中截下了粉專轉傳的截圖，作為假訊息範例。