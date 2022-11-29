BWF世界羽聯29日更新最新一周世界排名，寶島一姐戴資穎小升一名，從第4來到第3，接下來她要參加12月7日展開的BWF年終總決賽，除了追尋個人在年終賽第4冠，也要挑戰三大賽30冠紀錄。

2020年春季起新冠肺炎導致多場BWF世界巡迴賽停辦、取消，BWF也凍結世界排名積分，隨著今年賽事慢慢恢復正常，世界排名計算從今年8月2日起每周扣掉2019年第12周開始的4周積分，2023年1月就會回到之前採選手過去52周參加的比賽中，積分最高的10站的分數列入每周世界排名計算。

在世界排名積分「校正回歸」期間，戴資穎在11月8月從世界第2退至第4，是個人自2019年來首度世界排名來到第4，待了3個禮拜的世界第4，本周小戴被扣掉東京奧運女單銀牌進帳的1萬1000分，以台北公開賽女單冠軍積分7000分列入計算，總積分從9萬5145分降至9萬1145分，但世界排名超越了中國大陸陳雨菲的9萬零256分，上升一個名次到第3，陳雨菲則從第3落到第4，女單世界前二仍是日本山口茜、韓國安洗瑩。

男單寶島一哥周天成維持在第4，男雙「麟洋」則從第9退至第10。