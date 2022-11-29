日本大阪市近日發生離奇命案，79歲居酒屋女老闆被兒子發現背部有10公分傷口陳屍櫃台，且警方初步調查時不排除他殺可能。未料這樁他殺機率極高的案件，卻在驗屍報告出爐後被認定老婦人「意外窒息死亡」，掀起熱議。

據《讀賣電視台》報導，死者中川豐子（中川トヨ子さん）的兒子26日到店時，發現母親倒在櫃台內失去生命跡象。警方獲報到場後亦確認中川豐子當場死亡，以及背部有10公分長、疑似為刀傷的傷口，因此儘管店內沒有打鬥痕跡，警方仍朝意外和他殺兩個方向偵辦。

但今（29日）出爐的法醫驗屍報告卻出乎許多人預料，報告雖表示死者背部確實有10公分長傷口，甚至有背部骨折情況，但報告認為，背部傷勢應是死者從店內樓梯跌落時所致，並非來自於人為攻擊。報告進一步指出，死者從樓梯跌落導致的背部骨折造成她無法動彈，等爬到櫃台內不支倒地後，再因頸部「長時間呈現彎曲」所致的無法呼吸，最終因窒息而斃命。