九合一大選後，執政黨內閣幾可確定要改組，加上不少卸任地方官員也需要位置，除部會首長更替外，也牽動後續國營事業人事調整。某熟悉政情的綠營人士說，得等內閣調整完畢，才會動到國營事業，調整不會那麼快。至於優先要處理的是經濟部次長曾文生兼任台電董事長部份，目前已經兼任快9個月。如果要動，現行工研院院長劉文雄是合適接任人選。
對此傳聞，經濟部高層認可劉是具有電力專業，蠻不錯的人選。但會不會考量他，都須台電董事長不須曾文生代理後才有討論空間。且不只有劉文雄可以考慮，台電內部也有不錯人才，可以內升。
發生303大停電後，台電董事長楊偉甫扛責下台，董座一職由監管能源的次長曾文生從3月底代理至今，已近9個月。雖然中間都有立委關切曾文生何時可以免除兼任，讓台電董事長職務回歸專職，但一直沒有答案。
熟悉經濟業務的綠營人士說，曾文生從菊姊的高雄經發局小局長做起，歷練到經濟部次長，管國營事業，行政經驗已豐富，加上他是具有不錯政治判斷與決策力的綠營人才，不管是以後接經濟部或去其他部會，在政務官領域都大有可為，不必擺在台電董事長這種只要專業人士就可的角色裡。
至於台電董座一職接替人選，這位人士指出，劉文雄接掌工研院已經4年半，頭腦好，具現代化思維，其實是小英政府底下不錯的人才，其本人對電力業務也有興趣也有專業，是合適人選。
工研院本就是經濟部背後的電力研究智庫，近來更積極投入電網人才養成，劉文雄也時常談及電力策略與發展，被點名可接董事長，說意外似乎也不算意外。
劉文雄本身就是美國加州柏克萊大學電機及資訊博士，先後在美國Quanta Technology、太平洋瓦斯及電力公司（PG＆E）、美國西門子任職，也是美國Nexant能源顧問公司創始人之一。在智慧電網、網域監控具備專業， 現在也擔任台灣電力與能源工程協會理事長。
而他本人與台電更有淵源，其父親劉書勝是台電第一任台籍業務處處長，目前台北市輸配電力的地下化工程，就是在他父親手底下完成。劉文雄還自掏腰包成立「劉書勝紀念獎」，去鼓勵電業年輕人才。
到底台電董事長何時可專職化？經濟部高層說不確定，因目前曾文生兼顧次長與董事長工作「做的還不錯」，如果從「穩定」角度看，台電董事長目前沒有處理迫切性，但這當然得由黨政高層作整體考量。
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