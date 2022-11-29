經濟部次長曾文生兼任台電董事長將近9個月，何時免兼尚未可知。不過九合一大選後，內閣即將調整，熟悉電力的工研院長劉文雄遭點名是合適掌管全台最大電力公司人選。(資料照)

九合一大選後，執政黨內閣幾可確定要改組，加上不少卸任地方官員也需要位置，除部會首長更替外，也牽動後續國營事業人事調整。某熟悉政情的綠營人士說，得等內閣調整完畢，才會動到國營事業，調整不會那麼快。至於優先要處理的是經濟部次長曾文生兼任台電董事長部份，目前已經兼任快9個月。如果要動，現行工研院院長劉文雄是合適接任人選。

對此傳聞，經濟部高層認可劉是具有電力專業，蠻不錯的人選。但會不會考量他，都須台電董事長不須曾文生代理後才有討論空間。且不只有劉文雄可以考慮，台電內部也有不錯人才，可以內升。

發生303大停電後，台電董事長楊偉甫扛責下台，董座一職由監管能源的次長曾文生從3月底代理至今，已近9個月。雖然中間都有立委關切曾文生何時可以免除兼任，讓台電董事長職務回歸專職，但一直沒有答案。

熟悉經濟業務的綠營人士說，曾文生從菊姊的高雄經發局小局長做起，歷練到經濟部次長，管國營事業，行政經驗已豐富，加上他是具有不錯政治判斷與決策力的綠營人才，不管是以後接經濟部或去其他部會，在政務官領域都大有可為，不必擺在台電董事長這種只要專業人士就可的角色裡。

至於台電董座一職接替人選，這位人士指出，劉文雄接掌工研院已經4年半，頭腦好，具現代化思維，其實是小英政府底下不錯的人才，其本人對電力業務也有興趣也有專業，是合適人選。

工研院本就是經濟部背後的電力研究智庫，近來更積極投入電網人才養成，劉文雄也時常談及電力策略與發展，被點名可接董事長，說意外似乎也不算意外。

劉文雄本身就是美國加州柏克萊大學電機及資訊博士，先後在美國Quanta Technology、太平洋瓦斯及電力公司（PG＆E）、美國西門子任職，也是美國Nexant能源顧問公司創始人之一。在智慧電網、網域監控具備專業， 現在也擔任台灣電力與能源工程協會理事長。

而他本人與台電更有淵源，其父親劉書勝是台電第一任台籍業務處處長，目前台北市輸配電力的地下化工程，就是在他父親手底下完成。劉文雄還自掏腰包成立「劉書勝紀念獎」，去鼓勵電業年輕人才。

到底台電董事長何時可專職化？經濟部高層說不確定，因目前曾文生兼顧次長與董事長工作「做的還不錯」，如果從「穩定」角度看，台電董事長目前沒有處理迫切性，但這當然得由黨政高層作整體考量。