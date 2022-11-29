林予晞和温貞菱在單元《沙之書》友情升級「妻妻」。（羅永銘攝）

公視影集《你的婚姻不是你的婚姻》將於3日首播，私下是多年好友的林予晞、温貞菱，在單元《沙之書》中友情升級成「妻妻」，林予晞透露，兩人開拍第一天第一場就是吻戲，雖然是很熟的好友，還是不免心想：「導演徐麗雯妳真狠，這樣拍！」而首次演夫妻的夏于喬、施名帥在《梅莉》中更是一拍即合，施名帥開玩笑說：「上輩子我應該是嫁給夏于喬了！我們在對戲過程幾乎沒有磨合。」

簡嫚書、李淳在單元《恭請光臨曾賈府喜事》首次合作。（羅永銘攝）

簡嫚書、李淳在單元《恭請光臨曾賈府喜事》首次合作的，正好兩人都已步入婚姻階段，新婚的李淳自認抗壓性不高，未來補辦婚禮會小規模、簡單邀請雙方親友出席。而簡嫚書在劇中有一個超大突破的衰老造型，她完全沒有畏懼也不覺得是犧牲，反而表示看到劇本這個強烈的造型後更想接演，最終成品也讓她看鏡子時讚嘆不已：「太逼真了，真的是從影以來最赤裸的演出！大家也讚美我頭型很圓很美！」

她還秀照片給髮型師老公看，並自嘲如「火雲邪神」，老公回應？「他當然都說很美啊！我有問他如果我真的變成這樣，你的建議是什麼？他說就剃掉吧、不要留那幾根！我尊重專業！」

夏于喬、施名帥在《梅莉》中一拍即合。（公視提供）

夏于喬和施名帥在單元《梅莉》演夫妻就默契十足，夏于喬坦言，開拍前其實有一點怕施名帥，覺得他演戲經驗太豐富了，但認識之後所有的緊張瞬間瓦解，變得很輕鬆，「因為施名帥本人跟角色太像了，非常中二！」施名帥也承認，看到劇本馬上覺得「我也是這樣」。

夏于喬、施名帥在《梅莉》演夫妻默契好。（羅永銘攝）

單元中有一個號稱是主婦好朋友的科技智慧鼠Juno，夏于喬說：「如果現實生活中有Juno的話，真的很想要，可以一直跟它聊天、抒發心情。」她自曝有時很想找人聊天，但不敢吵老公，試過跟Siri對話，但回應都很爛，施名帥聽了開玩笑自薦：「妳可以跟我聊啊！」他坦言其實男生更常悶在心裡，只能從生活中找樂子，聽笑話、看搞笑影片抒發心情。

5個單元中唯一的女性導演徐麗雯，在《沙之書》中以同性婚姻為背景，帶觀眾窺視林予晞與温貞菱妻妻之間，殺出第三者瑞瑪席丹後所產生的化學變化，她形容她們的化學效應滿滿的，很得意自己的選角是「一時之選」。林予晞表示，《沙之書》把同志婚姻擺到後面，探討的反而是角色的關係，當時看到劇本就覺得非接不可：「如果我一輩子只能演一次同志婚姻，我要演這個！這是一個跨時代的角度，當初看劇本還有點搞不清楚，這是異性戀還是女女戀。」

温貞菱也分享，當時一知道是好友林予晞接演，兩人就不停往對方家裡跑，一直讀本、修改，熟悉到對方的台詞都能背出來，所以在現場可以很放鬆的演出。林予晞也說兩人對戲就像真的情侶一樣，「從身體界線到彼此默契，都不用先過問，真的是可遇不可求的緣分。」

兩人有一場吵架崩潰戲，相較於平常一坐下就開始狂聊天，當天林予晞開拍前真的都不跟她說話，「看都不看我一眼！」林予晞則形容「當天是冰封的世界」。劇中出軌的林予晞透露自己是隨心所欲地演、完全不用掙扎，加上對象是瑞瑪，直呼「太簡單了吧！」