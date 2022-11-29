洪都拉斯、陳亞蘭新戲演夫妻。（TVBS提供）

TVBS全新8點檔《加油喜事》12月14日登場，由本屆金鐘視帝陳亞蘭領軍，攜手王彩樺、劉秀雯、洪都拉斯、李興文、周曉涵、周孝安、鄒承恩、楊晴、臧芮軒、劉育仁、馬國賢、李承鴻、潘映竹同台飆戲。陳亞蘭、王彩樺劇中分飾友情決裂30年的閨蜜王春花、陳秋月，兩人為兒女結婚吵得不可開交，為這樁喜事增添許多無可預知的變數。

陳亞蘭劇中不滿兒子周孝安要娶王彩樺的女兒，盛怒之餘，就連枕邊人洪都拉斯都遭波及，從臥室被趕到客廳沙發睡覺。問及陳亞蘭、洪都拉斯是否會和家人冷戰？洪都拉斯大方承認，私底下跟老婆溝通不來的時候真的會冷戰。不過，洪都拉斯屬於一分鐘不說話就很痛苦的類型，總是憋不到一天就向老婆低頭。陳亞蘭在一旁深表認同：「他平常就很愛講話，現場也一直講，因為他，我們都延遲收工啦！」

戲裡是「妻管嚴」的洪都拉斯，現實生活中很尊重老婆，以前吵架會掀舊帳，經過這麼多年，該吵的都吵完了，深深體會自己很需要老婆，也擔心以後沒人照顧。洪都拉斯提起自己一個月跟老婆領2萬元生活費，話才說完，就引來陳亞蘭驚呼：「也太多了吧！」談到戲裡王春花一天也才給老公200元。洪都拉斯笑著搖頭說：「妳好摳門，我要是娶到亞蘭姐，可能一個月剩5千耶！」雙方一來一往，搞笑鬥嘴火花四射。

陳亞蘭劇中掌管家中大權。（TVBS提供）

陳亞蘭眼中的王春花，是個「刀子口、豆腐心」的媽媽，笑說自己有四個兒子要照顧，武子良（鄒承恩 飾）、武子漢（周孝安飾）、武子鑑（劉育仁 飾）及武德超（洪都拉斯 飾），所以不得不強勢，但內心很溫柔。洪都拉斯跟著幫腔：「她房間裡面很溫柔啦！很期待在房間裡的火花。」陳亞蘭笑說：「我們會清場。」