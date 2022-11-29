蘆洲警分局今(29)日舉辦「111年度下半年社區里守望相助組織人員任務訓練」，教導巡守隊員如何協助社區犯罪預防、及熟悉各項執勤技能、確保執勤安全，進而保護民眾及維護自身安全；新北市警察局長黃宗仁也親赴現場，與蘆洲分局長張國哲、蘆洲區長莊茂坤為36位守望相助績優人員頒獎表揚，感謝他們不畏辛勞、認真執勤，對治安維護付出的心力。

黃宗仁表示，新北市蛻變提升快打2.0，有效壓制黑道公祭及街頭暴力，另利用第三方警政剷除不法場所，同時能立即破獲史上最大海洛英1172塊海洛英磚走私案，及新店行刑式槍擊案，永和分屍案等五大矚目案件。

他也提到最近發生好幾件求職詐騙拘禁案例，甚至造成受害者死亡，但在新北市警努力下，成功救出58人受害者，新北警察一定全力針對這些詐騙份子持續溯源追查，一個都不放過。

黃宗仁強調，新北警打詐決心不容挑釁，將持續剷除惡質詐騙犯罪集團，守護民眾生命財產安全，警方也透過雲端社區警政LINE神功宣導，將各種反詐騙新手法訊息傳播給每一位市民，強化全民防詐騙，希望大家幫忙宣傳，才能避免更多人受騙。

張國哲則表示，守望相助巡守隊是警察貼心好夥伴、也是大家好鄰居、深入社區各角落、發現有人吸毒、賭博、偷竊等不法情事，即刻通報派出所派員取締，共同維護社區治安，全力阻詐於臨櫃匯款前共同建築阻詐防線，面對暴力事件迅速強勢壓制，共同守護轄區治安，讓里民皆能安居樂業。