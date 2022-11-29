九合一選舉民進黨慘敗，各界興起「抓戰犯」輿論，並不免把矛頭指向綠營側翼網軍1450。而對此，親綠網紅雞排妹鄭家純發文緩頰側翼，強調「抓著極少數偏激粉專來指責全員很不公平」，粉專「不可能我二弟天下無敵」則PO出近百綠營側翼粉專列表的哏圖打臉酸：「真的很少數。」

「我不認同支持民進黨的民眾開粉專，不但被打成1450，還要被怪罪敗票。甚至得負擔極少數的偏激粉專的狂言，真的很不公平。」雞排妹昨(28日)在臉書發文強調，經營粉專很辛苦，能夠經營起來並拉攏一票跟隨者更是困難。這些沒拿1450的義工，認真寫長文、積極互動、幫忙澄清、宣傳新訊息、熬夜畫畫、努力想好笑哏，吸引對政治冷漠的人多看幾眼，這些粉專才是多數。願意犧牲自己的寶貴時間，負責和喜歡自己的人分享資訊，就已經很了不起，到底還想怎樣？

粉專「不可能我二弟天下無敵」今(29日)則在臉書發文反諷：1126九合一大選民進黨小勝，各界竟興起抓戰犯輿論，並把矛頭指向忠黨愛國的側翼網軍1450。愛台女神雞排妹對此大表不滿仗義執言：「抓著『極少數』偏激的粉專來指責全員，真的很不公平。」忍不住心疼說道：「願意犧牲自己的寶貴時間，負責和喜歡自己的人分享資訊，就已經很了不起，到底還想怎樣？」

「嗯、對，真的很少數。」他引用圖片來源為「尚書大人真機靈」的經典哏圖。圖中杜承哲醫師整理了數十近百位親綠側翼粉專，其中還包括剛當選市議員的前主播陳乃瑜跟PTT鄉民女神qn黃瓊慧。根據國民黨台北市議員徐巧芯讓側翼粉專「無良公關公司」大翻車的案例來看，親綠粉專常轉傳未經查證的哏圖或帶風向訊息，然後標註許多自己認識的側翼粉專，號召一同光速分享，讓攻擊對象在短時間內遭受到網路輿情傷害。