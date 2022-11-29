烤雞外皮酥脆，肉汁，是不少人喜歡吃的料理，就有網友好奇，想要吃烤全雞，在好市多、頂呱呱以及21風味館中，最好吃的會是哪一家？引起眾人熱議，最多人推薦21風味館，超越好市多的鎮店烤雞。

一名網友在PTT八卦板發文，認為烤雞就是要吃全雞，戴手套吃手扒雞，列出好市多、頂呱呱跟21風味館當選項，詢問「烤雞吃那間最頂呢？」

貼文引起網友熱議，其中最多人推薦21風味館的烤雞，「這三家選21世紀吧」、「Costco先踢掉，全雞不好吃，我選21」、「如果這三家，只推21世紀，costco是最便宜」、「21香草烤雞和炸雞又大又好吃」、「21的炸雞跟烤雞都不錯啊」、「21啊，gravy醬好吃」。

也有人補充，「21世紀完勝，只是比較貴就是了」、「21世紀雞腿屌打好市多 但全雞輸一點」、「Costco讚，129窮學生的回憶」、「我只推拿波里烤雞」、「問就是拿坡里」，另外也有網友提到手扒雞始祖香雞城才是最頂的。