111學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽，台灣師大大四「單打王」許敬恩29日先發29分鐘，包括第3節連拿下關鍵的8分，全場以64.3％高命中率攻下平個人UBA生涯最高的20分，加上4籃板、3助攻、2抄截，開季第3場0失誤，幫助台師大85比75擊敗上季第4萬能科大、甜蜜復仇，拿下本階段預賽第4勝，累計4勝2敗。

195公分、內外兼修，出身北市南湖高中的許敬恩說，第3節2記三分彈外加抄球快攻上籃連拿8分，印象是自己UBA頭一遭，本季也終於破除過去3季共打56場、得分最多18分的紀錄，這個球季目標不但要幫台師重返失去2季的4強，個人更要尋求UBA生涯第一次得分、籃板「雙十」。

至於「單打王」這個綽號，是台師大新教練李秉鴻本季剛送給許敬恩、還熱呼呼的新封號，李秉鴻說：「許敬恩195公分又有天分，投、切一把罩，且擅長防守，身體素質、衝撞能力俱佳，若不是運氣欠佳，過去老是受傷，應早就該打出名堂。」

對於教練的形容，許敬恩回應，應該是沒那那麼誇張，自己只是進攻的「技巧派」，單打可吸引對手包夾，替隊友製造空檔，位置則跟現打職籃的南湖、台師大學長周桂羽很像，但「已轉型控衛的周桂羽學長較會傳球，我則游走在二、二號，傳球較不擅長。」

受傷、運氣欠佳，許敬恩說：「大三上季前跟光復高中練習賽，鼻子被當時在陣的張俊生打斷，預賽第一階段7場都缺席，今年暑假長耀盃賽前，跟台啤練習賽，左眼眉再被陳昱翰打破，又養傷好一陣子。」