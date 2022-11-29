國道3號屏東段29日發生一起追撞車禍，1輛大貨車行經南下394K處時，因前方有路障而煞車減速，不料卻遭後方遊覽車追撞。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

國道3號屏東段29日發生一起追撞車禍，1輛大貨車行經南下394K處時，因前方有路障而煞車減速，不料卻遭後方遊覽車追撞，大貨車司機與遊覽車上23名軍人都無礙，但遊覽車司機一度受困，幸最後被平安救出，已送屏東醫院救治。

據了解，該輛遊覽車載有23位軍方人員，預計前往仁壽營區參與演習，不料卻在國道3號發生車禍，幸未發生嚴重事故。警方表示，2名司機酒測值均為零。

國道警察指出，29日晚間6點07分獲報，國道3號屏東段發生一起追撞車禍，1輛大貨車行經南下394K處外側車道時，因遇前方有工務段事故處理小組執行排除掉落物勤務，所以當下煞車減速，不料卻遭後方遊覽車追撞，遊覽車擋風玻璃全毀。

國道3號屏東段29日發生一起追撞車禍，1輛大貨車行經南下394K處時，因前方有路障而煞車減速，不料卻遭後方遊覽車追撞。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東消防局指出，車上23名乘客與大貨車司機無礙，但53歲賴姓遊覽車司機卻因雙腳遭變形車頭及方向盤夾住而一度受困， 所幸警消當下緊急利用破壞器材協助脫困，賴姓司機最終安全救出，意識清楚、下巴約有2公分撕裂傷，臉部多處擦傷，已送屏東醫院救治。

為此，警方再度提醒民眾，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除可處3000至6000元罰鍰外，若因肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照，呼籲駕駛人遵守速限，並保持安全距離，避免事故發生。

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