大陸互聯網巨頭騰訊持續擴大汽車產業鏈布局。騰訊和新能源車廠蔚來汽車28日在深圳簽署戰略合作協議，雙方將在自動駕駛雲、智慧駕駛地圖、數位生態社群等領域展開深度合作。

受到大陸鬆綁防疫措施傳聞，以及官方推出穩房市政策等因素影響，騰訊與蔚來汽車港股29日股價分別收漲5.85％及5.98％，近一個月分別累計上漲39％與12.5％。截至台北時間29日傍晚6時35分，蔚來汽車美股盤前上漲5.04％至10.63美元。

每日經濟新聞報導，針對高等級自動駕駛，騰訊旗下騰訊雲將支持蔚來汽車自動駕駛從研發到營運所需的大規模數據儲存、運算與模型訓練，共同打造針對智慧汽車領域的一體化混合雲基礎設施。

在地圖方面，騰訊將透過業界首創的標準地圖、車道級地圖與高精地圖「三圖合一」的地圖數據體系，幫助蔚來汽車達到標準導航與高精導航無縫融合的人車共駕創新體驗。另外，雙方還將共同推進蔚來汽車數位生態社群的持續創新。