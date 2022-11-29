111年全國國小盃羽球錦標賽將於11月29日到12月9日在台北體育館火熱進行，這場比賽為小學階段的全國大型指標性賽事，本屆吸引來自全台各地超過3000名的小學球員同場較勁，國小盃分為團體賽及個人賽，團體賽僅開放四、五、六年級報名，個人賽則限五、六年級參賽，小選手們都將拿出無畏無懼的精神，在球場上奮力一博。

全國國小盃是小學球員們可以發揮實力的夢想舞台，除了為學校榮譽而戰，更是累積自己經驗的絕佳時刻，不僅有機會跟全台的羽球好手們互相切磋，也能訓練小選手的臨場發揮及抗壓性等。

近期寶島羽球基層成績蒸蒸日上，除了U19選手在上個月世青賽榮獲1金1銀的史上最佳成績，U15及U17亞青賽代表隊選手也已出發至泰國備戰，國小盃的參賽選手未來也將一步一步的踏上這段旅程，一路朝亞青、世青、成人賽事邁進，成為羽壇接班人。

本場賽事吸引來自全台各地的國小參戰，包含台北市民權國小、台北市長春國小、桃園市仁和國小、桃園市大溪國小、台中市南屯國小、台中市大鵬國小、高雄市民權國小等羽球強校，總計共超過3000名選手參戰，比賽場次更高達1600場，各隊都來勢洶洶，將前來爭取最強羽球小學的一席之地。

國小盃受家長、球迷朋友們喜愛，主辦單位為了服務廣大球迷，將提供12/2、3、8、9四天4個場地的網路直播服務，賽事期間大會官網、臉書也將即時更新賽事資訊，並提供即時比分系統，讓球迷透過電腦及手機參與這場盛況空前的國小盃，一起為小選手加油。