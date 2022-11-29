健身房網紅「館長」陳之漢近日重提2年前他遭槍擊的舊案，直言：「館長案子不能辦、真的不能辦，上面都壓住了不給辦！」警政署刑事局今(29)日下午嚴正駁斥此說法非事實，強調辦案全依證據程序，也指出該案已偵結起訴。不過民進黨粉專卻在晚間約8點半發文稱「全力支持檢警偵辦」，讓正在線上直播的館長相當傻眼，大罵：「你跟我講，什麼叫X他X的偵結起訴！」直批公然說謊、兩種說法兜不起來。

館長近日在直播中暴怒痛批：「民進黨背後都是黑道！」還提及2年前自己遭遇槍擊的經歷，強調該事件主腦都沒抓到、只抓了2名小弟，批刑事局悄悄「河蟹」。館長在直播中開罵此事引發熱議，刑事局今下午發聲明嚴正駁斥館長的說法，發文中提到，警方辦案全依證據程序，絕對不會手軟，館長槍擊案件不僅逮捕竹聯幫寶和會所屬成員多人，並多數遭起訴、判刑。

刑事局指出，該案已偵結起訴，「裁判書查詢」網站均可查詢，警方反駁館長言論，點名陳之漢身為公眾人物，不該以自身影響力做出不實判斷、扭曲事實、以訛傳訛做出不良示範。

未料刑事局才說「該案已偵結起訴」，民進黨臉書粉專卻在晚間約8點半發文表示：「民進黨全力支持檢警偵辦追查，勿枉勿縱！」先是解釋館長近日在直播說的「民進黨背後都是黑道」、「民進黨與館長遭槍擊案」等語，絕非事實，也不可能有這個動機，最後針對館長槍擊事件則說：「民進黨再次呼籲檢警積極偵辦，讓真相早日水落石出！」

「你跟我講，什麼叫X他X的偵結起訴！」館長大罵完後沉默10秒，然後冷笑一聲：「我是刑事局啦：館長吃兩碗粉只給一碗的錢啦！大家鄉親來看看。偵結了？偵結了！公然說謊！齁齁，這兩個兜不起來啊，你側翼又要跟我吵架喔？來啊！這兩句話你兜兜看（指偵結起訴、支持偵辦）」。