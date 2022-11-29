景文科技大學「秀秀大寶貝義廚團」，29日由中廚果雕社師生，來到新北市烏來區信賢部落銀髮關懷據點，為泰雅部落耆老長者舉辦義煮活動。（景文科大提供）

教育部深耕計畫、新北市政府及育秀教育基金會與譚聖道慈善基金會贊助組成的景文科技大學「秀秀大寶貝義廚團」，29日由中廚果雕社師生，來到新北市烏來區信賢部落銀髮關懷據點，為泰雅部落耆老長者舉辦義煮活動，除了帶來豐富且營養的健康餐盒料理及說菜外，並攜手耕莘專校口照科與大同大學化工系師生協同辦理供餐前活動，青銀共學、歡樂融融。

供餐前由耕莘專校口照科帶來高齡機能促進的活動，利用桌遊遊戲促進長者腦部思考，減緩失智症的發生和教導筋絡按摩穴位，紓緩長者的身體疲勞、接續由大同大學化工系帶來防疫酒精噴瓶製作，過程中講述防疫觀念的重要，也解說製作的原理，讓耆老們往後方便在家也能自行製作。

義煮是由景文科技大學中廚果雕社社團製作，社員們穿著正式廚師服，煎煮炒燉樣樣來，端出5菜1水果的美味佳餚餐盒，計有「糖醋雞、金沙馬鈴薯、筍片雞湯、炒十香菜、時蔬滑蛋及營養水果」；作品中最讓參加的銀髮長者圍著說菜主廚李安璿活動長的話題是：「煮出來這麼好吃的時蔬滑蛋秘方是什麼？教教我們」。

景文科技大學「秀秀大寶貝義廚團」，29日由中廚果雕社師生，來到新北市烏來區信賢部落銀髮關懷據點，為泰雅部落耆老長者舉辦義煮活動。（景文科大提供）

擔任中廚果雕社指導的景文科技大學餐飲系高世達老師表示，技職校院學生在未來會有許多同異業合作的機會，而這次的三校合作建立熱絡夥伴關係，是最直接培養學生「職場合作」能力，實為相當難得的體驗學習機會。