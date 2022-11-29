新北市政府舉辦「111年度綠色消費暨績優環保志工聯合表揚典禮」，明志科技大學連續四年獲頒「綠色採購績優獎」，由孟魁總務長代表學校接受公開表揚。

面對全球氣候變遷，推動淨零排放已是各大學的重要課題，明志科大身為綠色大學會員學校，透過預防、減量、回收和再利用，大幅減少廢棄物產生，將綠色消費納入校園環境保護政策中。校內採購優先選用國內具環保標章、節能標章、省水標章、綠建材標章、碳足跡標籤及減碳標籤等產品，降低對環境的負擔，在111年就累計綠色採購金額達6百多萬元，推動綠色採購績效顯著。

明志科大總務長孟魁表示，聯合國永續發展目標SDGs第12項是「促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式」，學校依據國家政策和優先事項，參與公共採購流程，每年持續推動綠色消費，鼓勵校內各單位採購時優先選購「低污染、省能源、可回收」之綠色環保標章產品，並定期結合社區辦理環境教育研習活動，發揮學校在當地影響力，使附近居民都能具有永續發展的意識，落實與環境和諧共處的生活模式。

未來學校除持續進行校園綠色採購工作之外，也積極推動校園減塑、減廢及二手市集資源循環等環境保護工作，為大學社會責任善盡一己之力。