法國駐羅馬尼亞大使館表示，法國已向羅馬尼亞運輸了 100 台發電機，之後會再運往烏克蘭，以協助烏克蘭的缺電問題。

CNN報導，歐盟已從 17 個歐盟國家，向烏克蘭運送了 500 台發電機，歐盟民防與人道主義援助組織（EU Civil Protection & Humanitarian Aid）在推特上表示。這些發電機可供應給數個家庭社區。

先前法國已經提供了85台，先送到摩爾多瓦，再進入烏克蘭。人道援助組織表示「鑑於烏克蘭巨大的電力缺口，還需要更多的設備。」

北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)說，俄羅斯正試圖利用烏克蘭的冬天作為戰爭武器，對此，北約聯盟的成員國正在提供烏克蘭發電機和，以協助烏克蘭恢復其被毀壞的能源基礎設施。

基輔 11 月底的平均氣溫約為 攝氏2度，但是接下來的一周裡，可能都在0度以下，白天的最高溫度也只在冰點左右，晚間更低到-5度。而且還有寒風，體表實際感受更像是 -10度。

不幸的是，這只是全國寒冷冬季天氣的開始。目前西伯利亞已出現冷高壓，強烈東北風南下時，氣溫將變得相當寒冷，可能降至 -20度。