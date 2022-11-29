疫情紅利再見？根據市調機構TrendForce資料顯示，今年VR頭戴裝置出貨量將比去年下滑5.3％、至858萬台，預期在索尼PSVR 2、Meta新款中價位產品Quest 3明年推出帶動下，VR頭戴裝置明年出貨量有機會來到1,035萬台，年增20.6％，而VR硬體成本與售價上揚影響消費者與品牌投入的興趣，都是成長率偏低的主因。

在2020、2021疫情最盛時，VR頭戴裝置需求直線上升，一度成為取代遊戲機的最佳耶誕節禮物之一，根據TrendForce資料顯示，2021年VR頭戴裝置全球出貨量達906萬台，比2020年成長超過倍增，不過今年以來VR聲勢已經隨著歐美解封而下滑。

TrendForce表示，今年全球VR頭戴裝置出貨量僅有858萬台，比VR出貨量飽受缺貨苦的2021年衰退5.3％，TrendForce認為VR頭戴裝置負成長，與高通膨衝擊終端市場消費力道有關，而品牌廠商延後新品上市，如索尼的PSVR 2得等到明年2月才上市，另外，Meta為因應零組件售價高漲而調升平價的Quest 2售價100美元，而高階的Quest Pro2定價則高達1500美元起跳，是Quest 2調漲後的2.75倍，都是今年VR頭戴裝置出貨量不佳的原因。

TrendForce進一步表示，Quest Pro難以延續Quest 2的高成長動能，預估Quest Pro今年出貨量了不起只有25萬台，預估Meta將在2023年推出Quest 3後，Meta的VR裝置出貨量才會恢復明顯的增長，看好Meta的VR頭戴裝置出貨量將在2023年回溫至725萬台。

至於索尼PSVR 2必須搭配PS4遊戲機使用，TrendForce因此認為PSVR 2不容易創造龐大的銷售量，但在軟硬體均無法向下相容、以及VR專屬遊戲的推動下，能針對眼球追蹤、觸覺回饋等新功能提供較好的遊戲體驗，預估2023年PS VR2合計出貨量約160萬台。

而在Meta、索尼新品帶動下，TrendForce認為明年全球VR頭戴裝置出貨量有機會回升至1,035萬台，年增率為20.6％，然而TrendForce認為成長幅度不高，主要是受到售價上揚的限制，VR頭戴裝置硬體規格趨向輕薄化，並優化影像品質、搭載更多感測功能，都會驅動成本升高並影響售價，對消費者入手的興趣、品牌業者投入的意願都有負面影響。