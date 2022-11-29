2022卡達世界盃足球賽日前開打，目前戰況激烈，而曾在2010南非世足賽中爆紅的巴拉圭模特兒「奶機妹」拉莉薩莉克梅（Larissa Riquelme），也沒缺席本屆賽事，雖然12年過去她已升格成人母，但依舊維持火辣身材，而她也重現當年經典的「奶機」照，為巴西隊加油。

雖然巴拉圭未晉級本屆的卡達世界盃，但莉克梅改挺巴西，穿上巴西國旗顏色的高衩緊身衣，胸前夾著一台手機，重現當年經典「奶機」照，替森巴軍團加油，前凸後翹好身材相當搶眼。

莉克梅重現經典的「奶機」照。(圖／取自莉克梅IG)

2010年南非世足賽，當時才24歲的莉克梅，特地到場替國家隊加油，而太認真、忘情投入的她，還一度把手機塞到巨乳裡面，畫面剛好被攝影師拍下，她也因此迅速在全球走紅，並有「奶機妹」稱號。而她當時還放話，若巴拉圭奪冠，她會全裸塗上國旗彩繪，繞著城市跑一圈，如果能進入半決賽，也會拍裸照回饋粉絲，但最後巴拉圭在8強止步，且接下來的連續3屆都沒能踢進小組賽。

如今已經36歲的莉克梅，依舊性感火辣，但也多了成熟韻味，升格為辣媽的她，身材仍維持相當好，她也不吝於在社群分享美照和粉絲互動