獲選《2019年十大抗癌鬥士》的24歲少女湯佩姿，5年來堅強對抗癌症，時常在社群媒體分享自身罹癌經歷。親友今（29）日在湯佩姿臉書發文證實，湯佩姿下午在家人及朋友的圍繞陪伴下，很安詳、且沒有痛苦的情況下離世，也發出湯佩姿的最後留言，寫道自己已經到天上當「真正的小天使」了。
湯佩姿最後留言全文：
大家好，我是你們最可愛ㄉ小天使，
湯佩姿
當各位看到這篇貼文時，代表我已經到天上去，成為「真正的小天使」了吧。
面對「離開」的課題，
我難免也會感到害怕、會沮喪⋯⋯
但至少在生命中的最後一段旅程，
我過得非常充實，
所以已經沒有遺憾了：）
雖然因為體力有限，
沒能如願達成夢想：一口氣環島一圈。
但家人很努力地用「集點」的方式，
帶著我去遊遍台灣北中南東、
好多我沒去過的地方旅遊。
雖然因為藥物影響，我吃什麼都會很想吐，
但有很多朋友和熱心的網友，
都有招待我去品嚐台灣各處不同特色的美食，
打開了我的味蕾，吃了不少好吃的東西XD
雖然在這段漫長的抗癌旅程中，
我的身體承受了很多苦痛，
但我的心靈卻很富足：）
因為身邊有很多很重視我、很寶貝我的親友，
網路上，也有始終一直在支持我的你們。
謝謝你們，我愛你們。
我知道，你們也很愛我，對吧????
沒有你們，就沒有大家眼中，
「非常勇敢」的抗癌小天使 湯佩姿！
.
雖然......我必須要先走一步，去當小天使了，
但如果大家未來想我，都可以到我的粉專/IG/YT滑滑、逛逛唷。
我過去很努力地留下很多影片、
以及文字生活紀錄，
就是希望未來還有人會記得：
這世界上，曾經有一位如此可愛ㄉ我❤️
之後我的告別式，不會對外開放～
所以如果你們有任何想對我說的話，
都可以留言在底下～
家人都會協助把這些訊息，
轉達給在天上的我的！
.
最後，祝褔大家：一切平平安安！
尤其身體，一定要健健康康的唷！
大家再見～ 我愛你們。
癌友小天使
湯佩姿
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