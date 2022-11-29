據新華社報導，中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清昨天（28日）主持召開中央政法委員會全體會議，傳達學習黨中央近期決策部署。會議強調，要堅決依法打擊敵對勢力滲透破壞活動，堅決依法打擊擾亂社會秩序的違法犯罪行為，切實維護社會大局穩定。

上週末大陸多個城市才剛發生群眾抗議事件，由於許多民眾上街時手持白紙，被外界形容為「白紙運動」，此時官媒釋出「打擊敵對勢力滲透破壞」的訊號，大陸政府的態度和立場不言可喻。

報導稱，會議圍繞中共二十大報告涉政法工作部署要求，研究政法機關今後一個時期貫徹落實的任務目標、具體舉措，要求全面貫徹中共的二十大精神，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，堅決做到「兩個維護」，深入貫徹習近平法治思想和總體國家安全觀，強化底線思維和鬥爭精神，加快建設更高水平的平安中國、法治中國，以政法工作現代化保障中國式現代化。

報導稱，「會議強調，要堅持以人民為中心，提高政治站位，不斷增強政治判斷力、政治領悟力、政治執行力。要及時疏導化解矛盾糾紛，幫助解決人民群眾實際困難。要堅決依法打擊敵對勢力滲透破壞活動，堅決依法打擊擾亂社會秩序的違法犯罪行為，切實維護社會大局穩定。」

此外，會議研究了安全生產工作，強調要推動各地區各職能部門落實安全生產主體責任，全面排查整治風險隱患，堅決防範和遏制重特大事故發生，保障人民生命財產安全。

報導稱，王小洪、周強、張軍出席會議。

王小洪是大陸公安部部長、中央政法委員會副書記。周強是大陸最高人民法院院長。張軍是大陸最高人民檢察院檢察長。