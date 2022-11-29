屏東縣長選舉開票受到質疑，國民黨候選人蘇清泉昨(28日)聲請證據保全及驗票，屏東地院今(29日)駁回證據保全部分，驗票則還要開調查庭。媒體人張禹宣對此痛批，投票總人數獨步全球「滾動式調整」，開票緩慢，唱票違規，甚至連亮票都省起來，明眼人都能看出確有重大缺失。

「不見棺材不落淚！」張禹宣今(29日)在臉書發文痛批，此次屏東的開票過程，只要是明眼人都能看出確實有「重大缺失」，即便才剛經歷大敗、人民給的震撼教育都還沒下課，民進黨卻依然選擇跟人民「對作」，嗚呼哀哉。

他指出：第一、投票總人數獨步全球「滾動式調整」：當日投票的投票總人數，各個縣市都是在第一時間掌握，理由很簡單，領多少票走都必須申報登記，也就是選委會所統計的至中午投票率多少、4點多少，唯獨屏東縣是「滾動式調整」，還遭到媒體直擊，選務人員親口說出「總人數等待開完才知道」，這種完全違反相關辦法的鐵證。

第二、唱票重大違規，一般正常都是檢票→唱票→記票→整票，甚至在中選會發布的指引手冊裡，還用紅字寫明不能先整票，唯獨屏東縣相反，影片清楚顯示，是先由幾位大媽「整票」，再交由唱票人員，直接把「檢唱記」三步驟搞得像「三合一咖啡」，甚至連亮票都省起來。

第三、開票緩慢，屏東選委會藉口是幅員遼闊、六張票，但糗的是花蓮縣幅員更加遼闊，同樣也是六張票、也是山區林立，別人做得到屏東為何不行？區區45萬人口足足比180萬票新北多出將近一倍時間，甚至還是「先整再唱」，不是一句公正就能帶過。

張禹宣強調，在如此離譜情事下，中選會竟然還毫不遮掩機關的政治立場，狠酸了蘇清泉應「平和之心」接受結果，再看看林靜儀的烏龍爆料，聲稱影片造假，又遭到中選會的調查打臉，急急忙忙下架。說不是先射箭再畫靶，有誰會信？比起裁罰四個倒楣的網友，真正需要檢調介入的是開票過程當中的重大缺失。