趙宇鎮曾獲得青龍獎最佳男配角肯定。（華映提供）

實力派女星裴宗玉，這回演出薛景求的太太。（華映提供）

韓國電影《王者製造》由韓國新生代導演邊聖鉉執導，靈感取材自韓國真實的選舉故事，影帝薛景求、最帥大叔李善鈞共同演出，故事描述在選戰中屢戰屢敗的候選人，因為一位選舉戰略家加入團隊後，強勢翻轉逆局，一路挺進總統大選。

電影中各方人馬需要眾多演員演出，集合了韓國多位實力派演員演出，像是最強綠葉趙宇鎮、劉在明，實力派女演員裴宗玉，還有在現象級作品《非常律師禹英禑》中扮演禹英禑父親的全裴修都參與演出，連配角的演出陣容都極為華麗。

《王者製造》除了兩大靈魂人物薛景求及李善鈞之外，也集合許多實力派演員，其中近來演技和作品數都大爆發的趙宇鎮，更是連連在話題作品中現身，趙宇鎮以《孤單又燦爛的神─鬼怪》的金秘書一角受到歡迎，之後影視作品不斷，有《陽光先生》、《毒梟聖徒》、《永生戰》等，2019年以《分秒幣爭》獲得青龍獎最佳男配角肯定，今年則以《王者製造》獲得百想藝術大賞的最佳男配角，可說是最有存在感的綠葉。

全裴修今年在《非常律師禹英禑》中扮演辛苦照顧自閉症女兒的好爸爸，隨著電視戲收視高漲，他愛護女兒的表演獲得很多戲迷的喜愛，知名度大增，在《王者製造》中扮演愛發牢騷，但一路力挺薛景求的辦公室員工。而以電影《翻供》逼出觀眾淚水的實力派女星裴宗玉，這回則是演出薛景求的太太，跟著他一路在政治圈打拼。

而以《梨泰院Class》的大反派深入人心的劉在明則是演出與薛景求競爭總統初選的同黨對手，氣勢十足，他表示在《王者製造》的演出非常投入，「我不時有種分不清是在拍攝，還是現實的狀況。」導演也讚美他在一場政黨決定提名人選結果的關鍵戲表現出色，「劉在明沒有太多的台詞和動作，但光是眼神就充滿了存在感。」電影12月2日在台上映。