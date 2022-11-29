「我有什麼問題嗎？」婦產科醫師蘇怡寧表示，曾有一名新手孕婦流產後超自責，不斷追問她的身體究竟出了什麼狀況，才會導致孩子無法順利降臨在人世。但事實上，這名新手孕婦的身體並無大礙，蘇怡寧暖心安慰道，「你沒有做錯什麼」，更指出流產的機率其實高達1/5至1/3，直說：「比走在路上出車禍的機率還高」。

婦產科醫師蘇怡寧日前在FB粉專《蘇怡寧醫師愛碎念》發文表示，一名首次懷孕的女患者懷孕沒幾周就出血流產，求診時不斷詢問，「我需要做什麼檢查嗎」、「我是有什麼問題嗎」，蘇怡寧還來不及回應，女患者的淚水就忍不住奪眶而出。

後來，蘇怡寧替女患者確認了超音波，發現子宮及卵巢都沒有任何問題，便表示不需要再做任何檢查，安慰道：「你沒有做錯什麼，就是流產了」，同時蘇怡寧也指出，孕婦流產的機率大約有1/5至1/3，「比走在路上出車禍的機會還要高很多很多」。

貼文曝光後，這名新手孕婦的處境讓許多網友同情，紛紛留言，「最心疼的就是媽媽都把過錯往自己身上放」、「自己親身經歷過，才會知道心真的很痛，好好調養自己，時間到小天使就會回來了」、「很多媽媽流產時身心已經受到很大的傷害，卻還要忍受許多無知的流言蜚語」、「媽媽不孤單，其實很多人都流產過啊！只是一般不會特別到處說」。

而過去蘇怡寧其實也在個人部落格指出，一般而言，胚胎大約有1/5的機率會在孕期前12周自然淘汰，被稱之為「萎縮卵」，而隨著女性的年齡增長，萎縮卵的比例也會提高，超過40歲的孕婦更有高達1/3的流產機率，此外，有不少研究發現，超過一半以上被淘汰的胚胎，其實本身就有染色體異常的狀況，蘇怡寧直說：「基本上就是一種宿命，是不可避免的自然機制」，呼籲孕婦碰到這種情況，千萬不必太過沮喪。