台電花蓮營運處證實，花蓮縣鳳林地區今晚21時許無預警停電，影響2332戶，路上交通號誌與路燈也跟著停擺，台電人員已前往搶修中。

台電表示，今(29)日21時33分因斷路器跳脫，造成花蓮鳳林鎮(鳳仁里、大榮里、北林里、南平里、林榮里)及萬榮鄉(見晴村、西林村)共2332戶停電，22時20分隔離處理已復電2313戶，餘19戶停電緊急派員搶修中，預計22時40分可全部復電。