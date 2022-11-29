九合一選舉被視為是2024總統大選前哨戰，開票結果揭曉後，民進黨慘敗，蔡英文總統也宣布辭去黨主席負責，並在臉書上發表了敗選檢討的聲明。而近日就有一份最新的民調指出，有超過9成的民眾認為蔡英文辭黨主席對於挽救民心沒有幫助，引發討論。

入口網站《Yahoo奇摩》28日起進行網路民調，針對「你認為蔡英文辭黨主席，對挽救民心有幫助嗎」，調查台灣民眾對這件事情的看法，截至29日晚間22時30分，已有約9200人參與投票，結果顯示，有8860人認為「沒有，流於表面形式」，同時也有297人認為「有，展現負責任的態度」。

參與投票的兩派網友們也紛紛留言，大多數人覺得「最好連總統也辭」、「執政傲慢，無法謙卑傾聽人民的聲音」、「選完就當神隱阿嬤。希望真的有人可以為了台灣好好做事」、「都已經爛成這樣了，做什麼都沒用吧」、「流於表面形式」、「一點幫助都沒有，民進黨已經流於形式」。