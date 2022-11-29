駕駛因不滿廂型車違停行人穿越線上，影響用路人，於是開始檢舉，豈料，該廂型車竟然「掀後斗」疑似避免車牌被拍。

社會需要多一點正能量！有駕駛因在台北市大安區光復南路200巷1處路口，經常發現1輛廂型車違停在行人穿越線上，他指出這樣會造成坐輪椅的阿伯，或是推車媽媽走在車道上非常危險，於是他便開始檢舉，直到某次廂型車車主竟然掀起「後車廂」，疑似要閃避車牌遭拍，於是他想出1招反制，也讓網友紛紛喊讚，支持他繼續檢舉。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段50秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於台北市大安區光復南路200巷，鄰近捷運國父紀念館站1號出口的路口，提供行車紀錄器影片的駕駛，行經至該路口時，經常看見有輛廂型車「違停路口與行穿線上」，於是檢舉了6張違規單，也審核舉發3張，沒想到，該廂型車車主依舊違停，但竟然「掀起後車廂」疑似避免被拍到車牌，但該駕駛也不是省油的燈，他便繞了一圈，拍攝廂型車的車頭車牌，並提出檢舉。

他也表示，這輛廂型車違停的位置，會使許多坐輪椅的阿伯，或是推車媽媽，被迫要在車道上行走，但這邊是無號誌路口，也常有不看路的機、汽車通過，容易造成危險，因此，才會不斷檢舉直到該車主有自知之明；該行車紀錄器頻道也在標題寫下「違規魔人vs檢舉達人 Endless Fight」。

影片一出，網友紛紛留言表示「繞一圈回去拍前車牌，太讚了吧」、「感謝你維護行人穿越道的安全，支持你繼續檢舉下去」、「太帥啦！社會需要多一點這樣的正能量」、「繞一圈太好笑了，超神」、「對這種違停在轉彎處的三寶不用留情」、「做得好，犧牲自己的時間，好用心」、「他可能還沒接到檢舉單，之後就會一直每天送達了」、「車主收到罰單應該會氣瘋」。