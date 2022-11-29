111學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽，身高185公分的僑光科大企管碩一後衛巫竣安，29日賽事先發37分鐘，攻下個人在一級舞台單場最高21分，以及UBA生涯最多籃板17的「雙十」數據，搭配隊友劉彥廷三分球10投中4飆24分、生涯最高21籃板，首度「雙20」及送出4次阻攻，兩人聯手率僑科75比56擊敗德霖科大，拿下雙方一級隊史首遇的勝利。

僑光科大本季UBA公開男一級開季4連敗後2連勝中興、德霖，本階段目前累計2勝4敗。

巫竣安、劉彥廷及大五的鍾凱聖、劉佳沅都來自台中青年高中，且是同梯，劉彥廷104學年高一菜鳥，更與學長拿過HBL高中籃球甲級聯賽第6，唯獨巫竣安高中3年都未披任何一件聯賽戰袍，回憶當年悶到爆，他說：「一樣讀體育班，我只能打小隊，當大隊的小跟班，幫忙遞茶水、毛巾、替隊友加油，3年很快過去，HBL夢一場。」

巫竣安高中畢業後在107學年就近考上台體大，但連2季只能打UBA二級，他說：「108學年大二終於掙到先發，日子稍好過一點，當年台體晉二級4強，109學年我大三那年回到一級，也是我一級賽事初體驗。」

驀然回首，巫竣安表示：「自己的籃球路確實挺坎坷，明明三分挺準卻信心不足，只能板凳坐到滿，大二雖稍有起色，心態仍沒完全調整好，上季季軍賽飆高分後，重新肯定自己，進而有了本季進僑光再歷練的續集。」

德霖苦吞開季6連敗，此役犯滿的外援奧斯曼10分、17籃板「雙十」，陳子明也貢獻10分。