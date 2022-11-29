過去幾十年來全球化降低糧食售價並增加消費者的選擇，但新冠疫情、俄烏戰爭和全球供應鏈中斷等因素，凸出供應鏈引發連鎖效應的複雜性而令糧價更波動。

美國乃至其他地區今年因糧價大漲，漲幅超過消費者物價，刺激通膨率創數十年新高。儘管食物通膨近期有降溫，但聯合國糧食價格指數顯示目前全球糧價，仍較2020年初新冠疫情爆發前高25％。

食品業高層與專家指疫情令生產與運輸中斷，俄烏戰爭令能源與穀物等價格大漲是推高糧價主因。即使這些問題消退，部份供應商仍會嘗試讓供應來源更接近其市場。專家預期糧價波動將變得更頻繁。

專家指食品與飲料跟許多製造業產品一樣，製作材料來自世界各地，像美國披薩的火腿來自西班牙和墨西哥，蘇格蘭威士忌有時候以烏克蘭大麥釀造。世界貿易組織（WTO）指全球約四分之一食品出口是含有他國食材。

華頓商學院教授沃切特（Susan Wachter）說，許多人不會想到食物供應鏈是全球化最重要的環節。當食物鏈愈錯綜複雜，愈會令糧食供應面對供應鏈衝擊時更脆弱。

荷蘭合作銀行認為若能源短缺、關鍵穀物供應出問題和肥料價格走高，明年糧價將繼續波動。

美國農業部估計明年美國糧價將上漲3％到4％之間高於歷來平均漲幅。按總值計算，美國2020年約18.3％食物和飲料來自進口，比率高於2008年的13.2％。

國際糧食政策研究所（IFPRI）指全球食用小麥來自進口的比率，從1995年的17％上升至2019年的25％。

多元供應有時能對抗糧價波動，例如一國農作物歉收，別國可適時增加供應，但各國愈來愈依賴進口和食物鏈變複雜，當疫情和戰爭等重大因素衝擊，各國與食品商反而更缺乏應變能力。