俄烏戰爭很可能是21世紀以來，火砲使用最多的一場戰爭，被稱「自韓戰以來，從未見過的砲擊大戰」。長時間的射擊，造成火砲嚴重的損耗，俄國有大量的火砲麻膛、砲管炸，烏克蘭方也如此，西方供應烏克蘭的火砲，已有4成損壞與失效。

任務與目的(task and purpose) 報導，北約國家向烏克蘭提供了大約 350 門榴彈砲，其中美國 M777 榴彈砲佔了142 門，長期的砲擊已在磨損砲管，導致各種的故障。這些火砲必須退役，並送到烏克蘭以外的維修站，才可能完成修復。

目前離烏克蘭最近的火砲修復站在波蘭，由歐洲中央司令部管理。最普遍的工作就是換砲管，由於砲管沉重，必須使用吊機，無法在野外完成。目前比較困擾的是，火砲分配在各戰線，不容易運離。

持續的射擊會導致砲管損壞，磨損會影響準確性，要是繼續使用，可能會砲管軟化而爆炸。

美軍歐洲司令部發言人中校說：「我們向烏克蘭以及我們的盟友保證，會努力證保他們擁有正確的維護保障包，不隨著時間而降低這些保修能力。」

西方國家向烏克蘭提供了各種武器，其中火砲最為重要，另外就是M142「海馬斯」 高機動火箭系統。但是相比於海馬斯的數量不足20具，M777榴彈砲在各戰線更為重要。

目前凜冬已至，目前還不知低溫是否會加劇對火砲的破壞。

除了火砲的損耗，砲彈也是問題。美國的155公釐砲彈已經低於法定庫存值，目前正在提高軍火生產，最近還與韓國協商，購買韓國的 155砲彈，再運往烏克蘭。