111學年高中排球聯賽預賽第3天，29日上午賽事女子組「雙山」東山、中山率先晉級複賽。

東山高中上季HVL斬獲女子組季軍，29日在攸關晉級的賽事中，26比24、26比24、19比25、25比17力退鶯歌工商，東山教練康金塗透露，平時訓練的時間很少在早上，因此這場被安排在上午進行的賽事，前段球員熱機較慢，幸好選手們迅速找回狀態，「今年防守強度加強，盼透過不斷的防守、接起，找尋一個好的反攻機會是我們的目標。」

上季中山工商完成HVL女子組3連霸，28日直落三解決北港高中後，29日面對南湖高中再是25比19、25比21、25比22直落三勝出，展現高中女排王者氣勢。

今年中山工商送走連霸班底，女子組呈現列強環伺的激戰狀況，每隊都有機會爭取冠軍，康金塗樂見賽事更刺激，並對選手們信心喊話，「目標當然是希望能奪冠，不過我現在更享受的是看到孩子一直在進步，不管心態或是技術，這始終是我們教育的意義跟目的。」