大陸女星齊溪在選秀綜藝《乘風破浪》憑藉開場的舞蹈表演感動那英，讓那英在節目中直誇她舞蹈充滿情感，獲得許多嘉賓的欣賞，近期又獲得金雞獎的肯定，以電影《奇蹟笨小孩》奪得最佳女配角；近日她的前夫宋寧峰與現任妻子張婉婷上綜藝節目《再見愛人》，張婉婷在節目中透露齊溪在婆婆去世時來探望，令她感到不滿。

大陸女星齊溪和大陸男星宋寧峰曾經有過一段婚姻，兩人在2019年離婚，離婚後齊溪與演員王傳君在一起，並共同撫養女兒，宋寧峰也和經紀人張婉婷結婚生子，雙方各自重新組建家庭，不過宋寧峰和二任妻子張婉婷相處並不愉快，兩人正面臨感情危機，因此上綜藝《再見愛人》試圖挽救婚姻。

張婉婷透露齊溪在婆婆去世時有來探望。（圖／微博）

宋寧峰認為齊溪只是來探望，沒什麼問題。（圖／微博）

節目片段中，張婉婷表示：「在我婆婆去世的時候，他（宋寧峰）的前妻（齊溪）不是回來了嗎？我整個人就怎麼都不行了，前兩天我還是很懂事的，到後來我就不行了，我現在回想起來，他（宋寧峰）那個時候就跟我說『她（齊溪）只是來看看我的媽媽，她們有十年的感情，她有什麼錯嗎？』然後我那時候就跟他產生強烈的對抗」。

許多網友發表意見：「呃，誰那麼大度能接受前妻還出現在自己的生活裡」、「來是完全可以，張說的是她介意前妻待了三天還沒有走的意思，她很介意也很尷尬，並且宋沒有覺得前妻不走這個事情有什麼不妥，還在怪張不理解。」、「來一次祭拜一下是應該的，天天來，確實不合適，應該顧及現任的感受」、「宋寧峰好慘，媽媽病危了，還要安慰老婆吃乾醋」、「這件事張婉婷沒錯」。