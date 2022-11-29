「台灣第一名模」林志玲不久前帶著老公AKIRA與寶貝兒子返台，先後出席多場活動，可惜都未在鏡頭前公開同框放閃，但都能從夫妻倆私下和友人聚會照，看到他們幸福的樣子；林志玲今（29日）過48歲生日，自曝已經不太過生日的她，因為兒子剛好在這天會走路，讓她決定與家人慶祝一番。

林志玲嫁去日本後曝光機會減少，直到近期一家三口返台，才在不少活動上能一睹她名模風采，否則大多只能透過她的社群平台得知近況。林志玲今日滿48歲，晚間她在IG發文，先說自己長大一歲，再透露她已經很少過生日，但兒子剛好在今天會走路了，讓她甜蜜地喊「今天很特別」。

而林志玲也不免俗分享她的3個生日願望，第一個願望是「我們所愛的人和愛著我們的人能夠平安健康」，第二個則是充滿母愛的願望「永遠追得上小寶貝的活力」，第三個保留給她自己，但她最後不忘許願爸媽身體健康不會老；網友們也注意到林志玲表示婆婆買蛋糕替她慶祝生日，推敲她一家三口應該回日本了。

2019年林志玲宣布嫁給小7歲的日本「放浪兄弟」（EXILE）成員AKIRA，震驚國內外，隨後也收到各界人士和粉絲祝福，婚禮更吸引大批媒體駐點觀禮，今（2022）年初誕下一子；婚後林志玲夫唱婦隨定居日本，讓不少台灣粉絲覺得可惜，今年10月林志玲趁AKIRA在日本工作告一段落後，一家三口返台，一舉一動都受到關注。