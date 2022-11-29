韓國年度音樂盛事《2022 MAMA AWARDS》於29日、30日在日本大阪京瓷巨蛋舉辦，今典禮首日，由在《PRODUCE 101》人氣第一進而出道的全昭彌擔任主持人，頒發由全球粉絲票選出的獎項；明則是由2017到2019連續3年擔綱主持的朴寶劍再度回歸，頒發各歌手與各領域的獎項。

今晚典禮看點不少，最吸睛的是出道15周年的人氣女團KARA，成員奎利、昇延、妮可、知英、齡智時隔7年半再度合體，帶來夯曲〈Mister〉的「屁屁舞」掀起全場回憶殺，展現「二代女團」實力，現場的偶像、歌手後輩們也縱情跟著KARA一起跳，更在MAMA舞台上首度演出新歌〈When I Move〉，讓所有人共同見證KARA回歸的初舞台演出。

另IVE、LE SSERAFIM、New Jeans、Kep1er、NMIXX共5大新人女團，在MAMA挑戰32人合體的多人合作演出，這場大型表演由5團聯合演出各團的出道曲，重組又尬舞相當有看頭，最後帶來TWICE的〈Cheer Up〉壓軸，把氣氛炒到最高點。