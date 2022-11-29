日本學者小笠原欣幸預測九合一選舉，幾乎神準命中各縣市結果，僅在台南市長得票率誤差稍大，對國民黨候選人謝龍介謙遜表示「我需要檢討」，謝龍介也邀對方暢遊台南。媒體人朱凱翔29日在《大新聞大爆卦》節目強調，這才是選民想看到的民主風度。而不是像資深媒體人周玉蔻一言不合就出征，選後也不跟小笠原道歉，然後側翼瘋狂攻擊黨內發出檢討聲音的何志偉、高嘉瑜、王世堅，這種做法，在野黨就真的放心了。

朱凱翔表示，小笠原選前莫名其妙被周玉蔻帶一群人出征，說「不準確啦」，結果人家的預言，只有金門、澎湖不準，其他地方幾乎全中，周玉蔻有去跟人家道歉嗎？也沒有，也沒有人檢討這些側翼亂出征別人。小笠原教授過去還真的跟綠營走得蠻近的，這樣一位國際友人，這樣子去出征他，有檢討到這件事情嗎？沒有。

「昨天還有另外一篇文章很有趣，謝龍介就有寫到這個。」朱凱翔指出，小笠原最近很多人討論，他還公布21日時彌封了一個他估計各縣市的得票率，幾乎綠營都輸得更多，但其他地方都沒有誤差太大，台南是誤差最大的，他估黃偉哲得票率達到60％，謝龍介只有3成。

朱凱翔說，一來一回差很多，藍綠誤差到10幾％。然後謝龍介臉書就發了一篇：歡迎小笠原教授來台南！因為台南的新聞都被民進黨給封鎖了。他說歡迎你來台南，我帶你去吃吃喝喝，台南也有除了民進黨之外的聲音。

「結果小笠原就去回他文，說我這次在台南真的誤差太大了，我明年一定要來台灣，到時候一定要向龍介議員來請教。」朱凱翔強調，這是選民想要看到的，相信不分藍綠的選民，在選舉結束之後，都會希望我們看到的政治人物是這樣子的風度。你選前說我3成，後來選到4成多，他也沒有跑去出征小笠原，說哈哈哈你在那邊給我亂估什麼；小笠原教授也非常有風度。可是周玉蔻選前出征人家，選後有說聲對不起嗎？

朱凱翔直言，這些不檢討，去檢討何志偉的沙畫，去檢討高嘉瑜、王世堅，「你這樣子，在野黨真的就放心了啊！」