俄羅斯官方媒體報導，莫斯科今天表示，當局「別無選擇」，只能取消與美國的「新戰略武器裁減條約」（New START）談判。

俄國副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）表示，華盛頓只想討論如何恢復對俄軍基地的檢查，而莫斯科有其他優先事項需要處理。

烏克蘭的局勢也促使俄方在最後一刻取消原訂明天在埃及開羅（Cairo）召開的俄美START條約雙邊協調委員會會議。

俄羅斯新聞社（RIA Novosti）報導，雷雅布可夫指出，「整體來說，情況讓我們別無選擇。這個決定是基於政治層面做出的。」

塔斯社（TASS）援引雷雅布可夫的說法稱，「美國人完全聚焦在恢復檢查的話題…另一方面，從以前到現在，解決其他問題才是我們的首要任務。」

「我們一再解釋我們的立場…但我們沒有看到美方展現出絲毫朝這個方向前進的意願。」

根據雷雅布可夫的說法，莫斯科希望討論更廣泛的「戰略穩定」問題，問題領域涵蓋俄美兩國之間一系列核相關問題。

新戰略武器裁減條約於2010年簽署，隔年正式生效，旨在對兩國核武庫設定上限，限制各方最多部署1550枚戰略核彈頭，比2002年所設定數量減少近30%。

莫斯科8月時宣布，俄方將暫停美國根據條約規定，對俄國軍事基地進行的檢查，並稱這是對美國阻撓俄方檢查所作的回應。

雙方原訂明天開始就恢復檢查舉行為期1週的會談，這也是雙方自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中斷談判以來，首次安排恢復面對面會談。

俄新社報導，雷雅布可夫指出，莫斯科並未就委員會的新一輪會議設定先決條件，但希望看到一個「平衡的計畫」。雷雅布可夫也說，今年內不太可能再舉行任何相關會議。（譯者：施施/核稿：陳正健）1111129