印度央行29日宣布將在12月1日發行首批個人數位盧比進行測試。第一階段測試將有4家銀行率先參與，發行對象限定孟買、新德里、班加羅爾、布巴尼斯瓦爾等4大城市的特定用戶及商家，隨後再加入另外4家銀行參與測試，屆時發行地區再延伸到其他9座城市。