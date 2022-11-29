印度央行 12月發行首批個人數位盧比 23:022022/11/29 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印度央行29日宣布將在12月1日發行首批個人數位盧比進行測試。第一階段測試將有4家銀行率先參與，發行對象限定孟買、新德里、班加羅爾、布巴尼斯瓦爾等4大城市的特定用戶及商家，隨後再加入另外4家銀行參與測試，屆時發行地區再延伸到其他9座城市。 數位平台與新聞業首場對話 延期 加工處攜資策會助廠商數位轉型 培育近百位高階經理 疫情帶動企業數位轉型 凌群獲利步步高 #印度央行 #數位 #盧比 #家銀行 #首批 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 數位平台、新聞業對話 下周登場 04:102022/11/26 財經要聞 陸新型實體企業100強 國家電網、京東、華為位列前三 03:242022/11/28 財經 劉總看趨勢 這五大應用會很夯 04:102022/11/28 財經要聞 《貿易》貿協新商模大師論壇 明年數位經濟動能拚超車傳統 17:392022/11/29 財經 台灣軟實力卓越 奪11國際大獎 04:102022/11/28 產業特刊 採‧訪‧線‧上－改善選舉文化，從看板做起 04:102022/11/29 專題周報 健保雲端系統結合數位科技 就醫品質提升成守護健康後盾 11:282022/11/29 生活 町洋推動數創與永續解決方案 04:102022/11/29 產業特刊 觀念平台－數位金融創新下的消費者保護 04:102022/11/29 專題周報 零壹代理新品 強化資安陣容 04:102022/11/29 證券．權證 台灣大跨海交流 力推循環經濟 04:102022/11/29 產業．科技 醫療科技展 國際大咖來台挖寶 04:102022/11/28 財經要聞 用鏡頭看台灣》《向左走向右走》心電感應版 音樂劇推向觀演新境界 21:382022/11/27 生活 《通信網路》台灣大響應數位新使命 共推循環經濟 16:492022/11/28 財經 永豐金 勇奪亞太傑出企業獎 04:102022/11/29 金融．稅務 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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