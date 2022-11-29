義大利頂級精品寶格麗（BVLGARI）日前於台北信義A4開設亞洲第一間結合時尚與香氛的獨特專門店，並請來即將於12月發片的藝人吳卓源（Julia）演繹香氛魅力。吳卓源以一身超辣亮片紫色小禮服現身，並提到為了呈現寶格麗獨特迷人又充滿吸引力的特質，特地選了自己從沒挑戰過的亮片裝登台，而自己也特別欣賞Fantaisa Veneta夢幻派對，除了瓶身設計跟自己禮服一樣紫之外，她也透露12月即將面世的新專輯也充滿強烈夢幻派對感。而前日在時尚活動與球員魔獸霍華德相談甚歡，霍華德還追蹤了她的IG成為粉絲之一，她則大方表示兩人並無深聊，僅互相追蹤而已。

而寶格麗於信義新光A4館開設的專門店，也獨賣Bulgari Allegra系列七款淡香精、六款精醇香水與搭配獨賣的Maxi Shelley絲巾（共7款），當消費者選完主香Allegra淡香精後，可再試喜好疊加精醇香水，並噴灑於私人Maxi Shelley絲巾上，打造個人獨特魅力香氣。

寶格麗頂級香氛專櫃新光三越A4全新開幕。（盧亞提供）