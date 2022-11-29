台北市長當選人蔣萬安選前辭去立委一職，留下的北市第3選舉區（中山、北松山）立委懸缺，昨起開始登記。而國民黨內呼聲極高的女戰神議員王鴻薇，不斷被追問是否參加補選，王鴻薇今(29日)深夜鄭重聲明，不會參選立委補選。

據傳，王鴻薇的高聲量及吸票能力，讓黨主席朱立倫都親自前往疏通，希望王鴻薇能參選，過往王鴻薇被問及此事，皆表示意願不高，並呼籲黨中央做內部民調決定，而王鴻薇於今深夜突然發出聲明，內容如下：

為了讓黨部能夠及時徵召適當人選，做以下說明：

１， 周日（２７日）晚間我已向秘書長黃健庭表達不會參選。今天（29日）早上我再向市黨部主委黃呂錦茹表示不會參選。

２， 感謝黨內部份同志和很多好朋友對我的期待，我不是避戰，而是中選會的公告登記及選舉時間，使得我如果參選，等於在選後一周內即跑去登記參選補選，很多媒體朋友已提醒我會立即背負「落跑」之名。

３， 選舉日為明年1月8日，而我將在今年１２月２５日就職，如果我參選，會被外界視為沒有必勝決心，無利於勝選！

４， 我已和黨部明言，無論徵召哪一位同志參選，我將全力支持並負責北松山區的輔選工作。