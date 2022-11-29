宏達電旗下Vive Arts宣布，再次與羅浮宮合作推出VR體驗內容，羅浮宮為了慶祝朗斯分館成立十週年，以及聖書體破解二百週年，館方籌備中大型展覽《商博良：追尋聖書體》，其中由宏達電Vive Arts與羅浮宮合作的《商博良之埃及考古》VR體驗內容，正是展覽的重要元素之一。

宏達電在2019年首度與羅浮宮共同打造蒙娜麗莎VR體驗內容後，今年宣布雙方再度合作推出，為羅浮宮的古埃及象形文字聖書體打造VR體驗。宏達電表示，聖書體出現於西元前3200年左右，由商博良（Jean-Francois Champollion）在19世紀成功解讀，古埃及稱聖書體此種象形文字為「神辭」，書寫在紙莎草、石頭乃至金屬等多種材質的表面，運用於宗教、行政和喪葬等場合，VIVE Arts與羅浮宮合作的《商博良之埃及考古》VR體驗，將帶領訪客化身商博良，進入法老拉美西斯二世建立的阿布辛貝神殿，此次探險讓商博良確認聖書體研究成果，在閃光燈輔助下，耳際傳來商博良的聲音，訪客步入埃及雄偉古蹟的深處，鑑賞蘇格蘭畫家羅伯特（David Roberts）以水彩畫作重建的神廟場景。

《商博良：追尋聖書體》將細說商博良的重要事蹟，以及當時在智識、科學、文化、考古學、政治上處於何種背景脈絡，方能協助商博良破解聖書體，展覽除了讓訪客透過VR技術欣賞展品，並列展出大尺寸圖幅和小型物件，展覽共展出350餘件展品，涵蓋雕像、繪畫、小型工藝品、文件及平面藝術。羅浮宮朗斯分館同時藉此契機，向身為19世紀初羅浮宮埃及博物館首位策展人商博良致敬。