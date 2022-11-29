當保全會比較難交到女朋友嗎？有鄉民表示，今年30多歲的友人不想做有壓力的工作，因此選擇在豪宅擔任保全，不過讓他疑惑的是，友人明明很普通，卻總是能和亮眼又優秀的女性交往，貼文一出掀起熱議，不少網友看到這名保全的條件後都自嘆不如。

原PO在PTT八卦板發文表示，今年32歲的友人身高超過180公分，身材像藝人彭于晏，擁有壁壘分明的腹肌，顏值普通，像林志玲的老公（Akira），平時喜歡健身和讀英文，多益成績高達900多分，雖然家中不是特別富裕，但仍是選擇當豪宅保全，月收入約4.5萬，直說自己不想做有壓力的工作，只想做喜歡的事情，否則下班後會不想健身或進修，「人生剩下替老闆賺錢」。

原PO納悶，友人當保全的條件應該不是很好，卻總能交到優質伴侶，歷任女友幾乎都是三觀正常、待人有禮的「白富美」，目前的女友也和友人交往超過3年，卻完全不介意他的薪資和工作，讓原PO相當不解：「怎麼保全這種條件，可以交到這麼好的女友？」

貼文曝光後，慘遭許多鄉民吐槽，紛紛留言，「月薪45K已經高於台灣50%的人了吧」、「彭于晏的身材、Akira的臉，還叫普通喔？」、「很多人有錢有閒，未必肯練」、「32歲健身英文好，他很清楚自己要什麼」、「這個重點根本不是保全工作的問題」、「能當豪宅這種特勤保全怎麼跟一般保全比，你不知道豪宅都要挑過很嚴格嗎」。不過，也有網友懷疑這是篇反串文，認為這名保全儼然就是天菜的等級。