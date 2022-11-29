卡達世界盃足球賽開踢，統計2002年日韓世足以來，累計五屆世足期間，台灣加權指數表現，在近1個月的賽事中，台股平均漲幅為1.27％；大華優利高填息30經理人鄭翰紘表示，台灣世足概念股後市旺，概念股以電視晶片、PC、5G與記憶體為主，而大華優利高填息(00918)成分股涵蓋了前述的企業，因為根據過去經驗顯示，每年12月至隔年7月指數正報酬機率高，讓00918深具投資價值。

鄭翰紘根據財經資訊統計指出，相較於美國標普500指數、道瓊工業指數在過去世足賽比賽期間，台灣加權指數表現較為突出，原因可能與四年一度的賽事期間轉播需求有高度關聯。

鄭翰紘認為，世足概念股囊括運動服飾、顯示晶片、博弈、機上盒等族群，為滿足世界各地民眾得以參與世足盛事，除了購買球衣與其他周邊商品外，螢幕驅動IC以及個人電腦，以及5G網路等軟硬體設備的需求也上升。

鄭翰紘進一步說明，今年初面板供給過剩造成面板驅動IC大廠庫存攀高，電子股本益比下滑，不過利空因素已反應完畢，目前股價在庫存調整後，落入5年來的合理區間。

展望2023年，鄭翰紘認為，第1季升息等對股市造成負面影響的總經因素有望逐漸淡化，半導體以及電子類股得以需求回溫，有望推升評價。

自2015年統計以來，大華優利高填息30(00918) 所追蹤之特選台灣優利高填息30指數與台灣加權指數之單月平均報酬率，發現超過半數的月份表現優於大盤，且12月至隔年7月的表現較佳。大華優利高填息30(00918)以半導體與電子類股為持股核心，24日於證交所掛牌，現在布局進場正是時候。