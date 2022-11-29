九合一選舉被視為是2024總統大選前哨戰，而開票結果揭曉後，民進黨慘敗，蔡英文總統也宣布辭去黨主席負責，並在臉書上發表了敗選檢討的聲明。對此，英系大將陳明文認為，「英系不只不是戰犯，還是功臣」，引發討論。

根據《TVBS新聞網》報導指出，前副總統呂秀蓮認定，此次縣市長候選人幾乎由蔡英文一人「欽定」，公然「偏心」，才釀成這次苦果。陳明文卻表示，「民進黨中央做得也不是很差，但是這一次選舉選民都不吃這一套」，陳明文更提及，「其實現在民進黨執政的縣市，其實不都是『英系』努力，守下來的嗎？」

陳明文坦言，還是會回去集體反省，民進黨立委陳亭妃也直呼，「不要去彼此檢討就是說，每個人真的都有苦勞」。民進黨北市議員王世堅表態，「努力了多少其實這是全民來判斷，過度地為自己去做說明的話，這等於是說你們檢討別人就好，不要檢討我，那不是很怪嗎？」