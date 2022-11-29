宏達電旗下Vive Arts宣布與冰島藝術家Kristjana S. Williams再次合作，推出他首個NFT作品 《Head in the Clouds》，預計將在12月7日於「VIVE Arts藝術品交易平台」開賣。

宏達電表示，Vive Arts與Kristjana S. Williams是在2021年V&A博物館《愛麗絲：越奇越怪》展覽時結緣，Vive Arts即將為Williams推出個人第一個NFT藝術品《Head in the Clouds》，將包含三個NFT系列，分別為Heart of Nature、Contemplating Skeleton及Drifting Skeleton，每個系列中以單一主藝術品為主軸，運用生成藝術技術延生出系列作品。

Kristjana S. Williams是位跨域藝術家，創作跨足多個領域，尤其著重於手工和雷射切割拼貼、插畫、動畫及數位設計，她深受維多利亞時代的版畫與自然環境影響，運用充滿異國風情的植物與生動活潑的動物在虛實層次之間穿插，打造出夢幻般的奇幻世界。

VIVE Arts以與藝術家長期合作為目標，期許使藝術家們能不斷使其創作擴展規模並進化，進一步嘗試運用嶄新的數位工具和媒介。

為了反映出人心的不可預測性，《Head in the Clouds》以隨機生成的方式製作NFT，運用Williams所建立的隨機篩選規則，由演算法產生出獨一無二的NFT版本，該機制運用Kristjana S. Williams所設計的輪盤，消費者線上購買藝術品時即啟動輪盤，最終指針指向的項目將是藏家「核心性格」及「當下心情」，隨機產生出與眾不同、賦予獨特配色與情感的NFT作品，Heart of Nature共有64種不同變化，Contemplating Skeleton及Drifting Skeleton則各生成144種不同變化。

宏達電表示，Heart of Nature NFT將會率先於12月7日上線，另外兩個系列也將於2022年12月和2023年1月上線，NFT的價格將落在0.4 ETH和0.5 ETH之間，可透過「VIVE Arts藝術品交易平台」以加密貨幣購買。