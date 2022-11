宏達電旗下Vive Arts宣布與冰島藝術家Kristjana S. Williams再次合作,推出他首個NFT作品 《Head in the Clouds》,預計將在12月7日於「VIVE Arts藝術品交易平台」開賣。

宏達電表示,Vive Arts與Kristjana S. Williams是在2021年V&A博物館《愛麗絲:越奇越怪》展覽時結緣,Vive Arts即將為Williams推出個人第一個NFT藝術品《Head in the Clouds》,將包含三個NFT系列,分別為Heart of Nature、Contemplating Skeleton及Drifting Skeleton,每個系列中以單一主藝術品為主軸,運用生成藝術技術延生出系列作品。

Kristjana S. Williams是位跨域藝術家,創作跨足多個領域,尤其著重於手工和雷射切割拼貼、插畫、動畫及數位設計,她深受維多利亞時代的版畫與自然環境影響,運用充滿異國風情的植物與生動活潑的動物在虛實層次之間穿插,打造出夢幻般的奇幻世界。

VIVE Arts以與藝術家長期合作為目標,期許使藝術家們能不斷使其創作擴展規模並進化,進一步嘗試運用嶄新的數位工具和媒介。

為了反映出人心的不可預測性,《Head in the Clouds》以隨機生成的方式製作NFT,運用Williams所建立的隨機篩選規則,由演算法產生出獨一無二的NFT版本,該機制運用Kristjana S. Williams所設計的輪盤,消費者線上購買藝術品時即啟動輪盤,最終指針指向的項目將是藏家「核心性格」及「當下心情」,隨機產生出與眾不同、賦予獨特配色與情感的NFT作品,Heart of Nature共有64種不同變化,Contemplating Skeleton及Drifting Skeleton則各生成144種不同變化。

宏達電表示,Heart of Nature NFT將會率先於12月7日上線,另外兩個系列也將於2022年12月和2023年1月上線,NFT的價格將落在0.4 ETH和0.5 ETH之間,可透過「VIVE Arts藝術品交易平台」以加密貨幣購買。