爆米花是許多人到電影院必點的零嘴。近日位於高雄的電影院「喜樂時代影城高雄總圖店」為了慶祝開幕，宣布只要買2張電影票再加50元，就能用自備容器「爆米花裝到滿」，貼文曝光後隨即引發網友暴動。

臉書粉專「高雄點」近日分享優惠活動，位於前鎮區林森四路189號的「喜樂時代影城高雄總圖店」為了慶祝正式開幕推出「爆米花裝到滿」，民眾只要在12月3日前往購買2張電影票，再額外付50元，就能享受吃不完的爆米花，活動僅限當日上午11時至晚上20時。

喜樂時代影城高雄總圖店推出爆米花優惠活動，引發網路熱議。（翻攝自喜樂時代影城高雄總圖店臉書）

對此，許多網友紛紛笑說，「請問浴缸要怎麼拆？」、「幫我買一個這個垃圾桶，我去裝」、「我準備好水塔了！」、「只好犧牲一下我家貓貓的儲糧桶了」、「流水席橘色桶子出動」、「可以在現場賣桶子，不但可以現場吃爆米花還可以賺外快」，就連蝦皮購物的臉書粉專也特地留言，提議網友可以另外買一間組合屋來裝爆米花。

影城小編則回應，看到網友的留言後「嚇到吃手手了！」，同時也感謝網友們得熱烈討論，建議民眾自備容器可以攜帶一個雪平鍋加鍋蓋就好，「爆米花比較不會冷掉！」