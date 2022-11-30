九合一選舉民進黨慘敗，媒體人黃揚明29日在《大新聞大爆卦》節目分析指出，這場選舉還是有它的價值存在，就是我們的社會不需要再造神了，民主社會不需要變成宗教團體，衛福部前部長陳時中在同溫層被捧上雲端，這是昏君與昏庸的團隊，民進黨這種沒有人敢講真話的結構邏輯如果繼續下去，2024也一樣會把賴清德變成一個昏君。

「說穿了，他就是被捧上雲端，被英系洪耀福、洪耀南、黃承國這些人捧在手掌心。」黃揚明表示，然後捧上雲端之後，忘了自己是誰，陳時中忘了他2018年曾被蔡英文在中常會當面訓斥，他忘了他過去曾經是閣員的黑名單，曾經本來是要把他換掉的。

黃揚明說，人貴自知，陳時中連自己幾兩重都不知道。說什麼是你們叫我選的，那你不要選啊，說我仇恨值高就讓林佳龍選，你沒有這樣做。

「陳時中這場選舉，有些東西還是有它的價值存在。」黃揚明指出，就是我們的社會不需要再造神了。疫情這兩年，我們把一個指揮官變成好像他什麼都行，這個邏輯是不對的，不管是以前的柯文哲、韓國瑜，乃至於蔡英文等等，沒有人是神。從媒體監督的角度，全部就是看你能不能做得好，你現在在你的位子上做得很好，不代表你就可以去做台北市長，這是人民來決定的，因為我們是民主社會，不要變成宗教團體。

黃揚明強調，陳時中在那個同溫層裡，會讓他覺得我就是教主，我很強、我好棒棒，我兒子做的那個爛設計，大家都會說很棒，明眼人都看得出來那個logo就是難看，結果他們用得很開心：好有創意、好棒、拍手，這個就是昏君！昏庸的團隊，沒有人敢得罪陳時中。民進黨如果繼續這樣走下去，這個邏輯繼續走，他們2024也一樣會把賴清德變成一個昏君！就是這樣的結構，沒有人敢講真話了。

「賴清德身邊要講真話更難，賴清德是一個很固執的領導人。」黃揚明說，當然有一個好處是，他現在根本不信任英系操盤這些人，所以這些人連靠近都沒辦法，可是他也許會有另外的偏執。