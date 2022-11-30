印度近日偵破駭人的「街頭分屍案」，中年男子達斯（Anjan Das）遇害身亡後，遭肢解的遺體如垃圾般連續多日被棄置於東德里街頭，引發當地人心惶惶。警方深入調查後發現，殺害達斯兇手竟是他的老婆與兒子，指出兩人將遺體切成22塊並保存於冰箱後，再尋覓時機棄屍以避人耳目。

據《Newsroom Post》報導，達斯的部分遺體在今年6月5日被發現後，東德里各郊區連續3天出現他的大小腿、頭骨、前臂等遺骸，掀起當地議論與不安。所幸警方透過監視器畫面鎖定一男一女追查，終於在近日宣告偵破，表示這對真實身分為繼母子的男女，正是東德里分屍案的主嫌。

達斯的遺體被放入冰箱冰存。（圖／翻攝自推特）

警方透露，48歲莆南（Poonam）和25歲繼子狄帕克（Deepak）因不堪達斯的猜忌和暴行，合謀用安眠藥迷昏達斯後，割開其喉嚨放血，再將屍體切成數十塊並存在冰箱中，接著鎖定人煙稀少地區於白天或深夜棄屍。員警也暗示，由於家人兼兇手的莆南和狄帕克未通報達斯失蹤，導致警方在確認死者身分時一度陷入難關。

員警進一步透露，均為再婚的達斯和莆南，因男方婚前未告知曾結過婚、有8個孩子，以及婚後無業、常打架，以及向女方家拿錢卻懷疑妻子與別人有染，遭到莆南的忌恨。狄帕克則是看不慣父親所作所為，因此與繼母合謀殺害親生父親。

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