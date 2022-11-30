阿根廷一對夫妻到義大利的海濱城市度假，沒想到夫妻倆在散步並打算自拍時，這對夫妻就被突如其來的巨浪捲走，其中，36歲的妻子伊內絲（Ines Gomila）不幸死亡，而52歲的丈夫賽巴斯汀（Sebastian Queiroz）則是獲救，不過夫妻天人永隔 ，做為丈夫的也對這起開心度假變成憾事的經歷相當悲痛。
綜合外媒報導，這是意外發生於23日上午，地點在義大利南部濱海城鎮波西塔諾（Positano），當時附近居民聽到呼救聲後，立刻拋出繩索可惜未能救回女遊客，而伊內絲的遺體隨後在幾公尺外被海岸警衛隊尋獲。
根據賽巴斯汀回憶整起事發經過，「2秒之內，我們就在水裡了」，根本來不及逃生。他接著表示，當時夫妻倆輪流為彼此拍照，正要打算自拍時，根本沒意料到會發生意外，「當時有太陽，雖然海浪波濤洶湧，但我們沒預期到那麼大的波浪會打過來」。
報導稱，這對來自阿根廷中部科爾多瓦（Cordoba）的夫妻檔，妻子伊內絲熱愛旅遊，尤其特別喜歡義大利，過去就曾多次造訪當地。針對這起意外，當地官員表示，由於近期天氣不佳，每年這個時候「海岸往往因暴風雨而波濤洶湧」，事發當下，海水吞噬碼頭、淹過鐵欄杆，甚至有大量斷木及殘骸被沖到海灘上，有鑑於此，市長已下令封鎖海灘，許多學校也宣布停課。
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