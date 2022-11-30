自2020年疫情爆發開始，全球經濟動盪持續，又因通貨膨脹、美國升息及烏俄戰爭等因素，多重產業備受牽連，令人不禁思考抗通膨的必要手段。「買房」一直都是抗跌保值首選，近期房市表現又以「價平量縮」為主，「立信天朗」專案經理張智堯表示，目前房價會微幅震盪一段時間，但後勢仍會隨著通膨緩漲，故現在是入手好時機。

台北市房價外溢效益，新北市一直是北部人的置產首選，尤其發展快速、商業行為十分活躍的板橋，區域價值紛紛反映在房價上，就連江翠北側重劃區也從一坪30多萬直衝8字頭，顯示板橋發展潛力無窮。張智堯表示，買房有3訣，分別是選對區域、有口碑的建商及有無重大建設。「立信建設」看準板橋的價值，不斷在這塊土地上與居民共創未來，為人們打造既舒適又安全的好宅。

立信機構自2001年成立初期，以土地開發與整合為主要業務，並以「創建開發，專業精工」的人本精神，以及「創建開發，專業精工」的做事態度，持續興建房屋。多年的實戰經驗也累積了精準的選地眼光，選擇深耕板橋，本次以位於江翠藝文景觀水岸特區的新推案「立信天朗」亮相，明年(2023)預計於板橋、五股、三峽及桃園，甚至台南、高雄等地區推案。

「立信天朗」32.15坪的現代混搭3房。(圖/中時新聞網攝)

「立信天朗」位於公園及板橋國中首排，被面積合計近30萬坪的環河水岸公園與玫瑰公園擁抱、板橋體育館及板橋國民運動中心皆鄰近於旁；附近的板橋國中、國光國小及諸多托育機構，打造12年免接送優質環境；435藝文特區、新莊老街及新月橋等，讓人文生活元素一次到位。張智堯指出，建案立基點為新北最大價差紅利區，1.5公里的距離無需過橋、過山，車程7分鐘即抵達新板特區，一樣的蛋黃區門牌，相較於新板特區上百萬房價，房價卻是親民5字頭，每坪至少省下30萬，盡享高價差及增值潛力。

「立信天朗」針對首購族規劃17-33坪的2至3房，主打公園第一排紓壓3房；地上14層、地下5層，一層7戶2支電梯，總價帶1,200-2,400萬含車位。格局雙面採光、房間皆有對外窗；3房格局方正，2間衛浴開窗，擁有前、後陽台。張智堯表示，為了減輕首購族買房壓力，簽約首付6%，預計今年年底動工，一圓年輕首購族買房美夢。

立信天朗

接待中心：新北市板橋區中正路與新月一街口

貴賓專線：02-8969-3188